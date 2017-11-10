洪秀柱中國會台生 稱「我們是台灣人，也是中國人」

2017-11-10 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱於6日率團訪問中國武漢，她在前（8）日與台生的一場活動中，再次提及兩岸同屬一中的政治主張，強調「我們是台灣人，也是中國人。」

香港《中評社》報導，洪秀柱前日到訪湖北武漢大學，參加海峽兩岸青年論壇，她在會中勉勵台生，要勇敢說出心裡真正想說得的話，不要畏懼外在壓力，勇於堅持中國國民黨「兩岸同屬一中」的一貫路線。

洪秀柱還強調，雖然大家都生在台灣、長在台灣，「但我們都是台灣人，也都是中國人」，並在最後和大家合唱《我的未來不是夢》。