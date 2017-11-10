水利會改制公務機關 國民黨痛批為一黨之私

國民黨立委顏寬恒（右起）、張麗善、王惠美召開記者會，抨水利會長直選改官派吃相難看，民進黨染指農漁水利會第一步。（記者簡榮豐攝）

2017-11-10 13:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院昨通過「農田水利會組織通則」修正草案，現行農田水利會，將從法人改制為公務機關。立法院國民黨團抨擊，再度改為公務機關是為一黨之私，民進黨在農、漁會選舉選輸了，就拿水利會開刀。

立法院國民黨團今召開記者會對此表示意見。國民黨立委王惠美說，蔡政府說改制是為了改善農田水利會管理體制，但其實是企圖用水利會龐大資產，來恐嚇農民靠邊站，心中只有政治、沒有農民，只為一黨之私。

王惠美說，水利會在1965年立法時，是由會員大會選出會長等職務，1993年修法改由政府遴選，直到2001年時，陳水扁政府將之改為選舉，並於2002年落實直選，可見歷來都是採自治原則，如今又改回去，是開民主倒車。

立委張麗善指出，農田水利會沿革一波多折，扁政府說要民主自治，如今又改回官派是自打臉。她批評，蔡英文上台後不斷用政治黑手擾亂，在農、漁會選舉選輸就拿水利會開刀，以政治達成目的，此次修法絕非農民之福。

立委江啟臣說，行政院長賴清德說修法後將提供農民更好服務，但請問是怎樣的更好服務？此政策民意基礎何在，現在的水利會服務哪裡不好？農民怨言在哪？若以服務不好為由，那是否也可將其他民間社團改公務機關。

立委顏寬恒說，選舉是民主普世價值，水利會會長改為直選後，對灌溉與水利系統成效良好，如今行政院說改官派是要加大服務，此說法基礎為何？取消直選叫民主嗎？未來水利會的會長職務，恐將都是民進黨酬庸的位置。