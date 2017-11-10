均衡基隆發展 議員促鐵路地下化

基隆市長林右昌說，未來忠一路打通、城際轉運站蓋好後，就會連成一塊，使過去發展較慢的中山一、二路將整個被翻轉。（基隆市政府提供）

2017-11-10 12:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會民進黨團今天聯合總質詢，市議員陳志成指鐵路造成東、西兩地發展有懸殊落差，市府應努力爭取全市鐵路地下化，均衡地區發展，對此，市長林右昌說，城際轉運站年底前將發包、動工，明年忠一路連接中山一路，區域發展將完全翻轉。

陳志成今天表示，基隆有9成以上都是山坡地，平地寸土寸金，但受鐵道阻隔影響，沿線數十公頃土地無法做充分利用，市府應該要向中央爭取全線鐵路地下化，是基隆未來發展的關鍵。

林右昌答詢時指出，中山一、二路拓寬工程分為3個工區，有2個工區明年4月前可完成；基隆火車新站去年完工，南廣場今年10月完工，接下來就是拆除國光客運、打通忠一路連接中山一路，以及啟動年底的城際轉運站工程。

林右昌說，過去鐵路分隔東、西兩地發展，現在地下化了，未來忠一路打通、城際轉運站蓋好後，就會連成一塊，過去發展較慢的中山一、二路將整個被翻轉，沒有前、後站之分，中山一、二路從後站變前站，對周邊地區發展有很大助益，生活環境品質也會有大幅提昇。

陳志成也關心高砂橋（中山橋）改建的進度及時程，工務處長張元良表示，目前有提出4個方案，不過，市府沒有預設立場，會傾聽民眾其他不同想法，例如仿曼哈頓空中花園走廊的方式，目前都仍在評估中。