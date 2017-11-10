藍批農田水利會改公務機關 綠：藍執政時也曾推動

2017-11-10 12:16

〔記者蘇芳禾、鄭鴻達／台北報導〕農田水利會從現行的法人改制為公務機關，藍營質疑政治黑手伸進水利會，對此，民進黨團幹事長劉櫂豪說，這是錯誤的，國民黨執政的時候也推動農田水利會改為公務機關。立法院長蘇嘉全表示，農田水利會改為公務機關，是要消弭選舉樁腳的因素，讓農田水利會回歸政府體制，也就是回到公務員，而公務員是中立的。

行政院會9日討論並通過由行政院農業委員會提出的「農田水利會組織通則」部分條文修正草案，將函請立法院審議。

蘇嘉全上午表示，外界認為農田水利會會長改官派，這兩個字造成誤會，應該是「改成公務機關」才對。未來農田水利會會長都是公務人員，公務人員是要有銓敘，誰有資格就擔任那個職務，沒有資格的人也不能派任。

也是農田水利會員的蘇嘉全說，很多農田水利會都入不敷出，需要政府編列預算支援，但這些預算在一般選舉，錢或許就變成樁腳在用，如果改為公務機關，將可以普遍造福所有水利會員。

他說，農田水利會改公務機關，可整合水資源、不會流於政黨利用水利會作為選舉工具，可消弭選舉樁腳的因素，讓農田水利會回歸政府的體制，也就是回到公務員，而公務員是中立的。

劉櫂豪表示，農田水利會大部分都是接受政府年度預算補助，從是公共事務，如果能回到公部門，對於政務推動比較有幫助。

至於國民黨批評民進黨把政治的手伸進水利會，劉櫂豪說，這是錯誤的，國民黨也努力推動水利會改公務機關，後來遇到阻力，沒有繼續推動。且最後要經過立法院修法，才能通過所有程序。