一例一休修法 藍反對休息日加班核實計算

2017-11-10 11:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休再次修法在即，立法院國民黨團今確立黨版修法三重點如下：一、特休假可遞延，沒休完折算工資；二、輪班間隔11小時，初擬於2018年7月實施；三、加班費換補休法制化，由勞工指定要加班費或補休。至於休息日加班費，國民黨團支持維持現行規定，反對改為核實計算。

為因應「勞動基準法」一例一休再次修法，國民黨團今召開黨團大會討論黨團版修法版本，黨團總召林德福、書記長林為洲、首席副書記長李彥秀、副書記長蔣萬安等黨團幹部，皆出席討論。

蔣萬安會後指出，黨團討論的共識版本內容重點有三，分別是特休假可遞延，最後沒休完則應折算為工資歸還給勞工；輪班間隔11小時將訂定實施日期，初步定在2018年7月起，讓輪班的行業可補足人力、調整經營模式。

蔣萬安接著說，第三點，則是將加班費折換為補休法制化，且應由勞工指定要加班費或補休，在下年度結束前仍未休完，則應折算為加班費。

他強調，黨團反對輪班間隔放寬為8小時、放寬7休1及加班時數上限提高至54小時，現行「勞基法」即可透過函釋彈性處理，1984年起就已是規定7休1，若放寬是讓勞權倒退30年，相關部會也尚未盤點哪些行業有需要。

對於7天國定假日如何處理，蔣萬安表示個別立委有條文；他也說，黨團反對休息日加班費核實際算，因勞工認為一例一休修法方向是朝週休二日前進，實際上有縮短工時、增加加班費，目前計算方式對勞工是有利的。

蔣萬安最後表示，黨團版修法版本最快在13日中午前送出，接下來這幾天將會繼續聆聽勞工團體、專家學者等各界意見，也希望本次修法不要這麼倉促，黨團也會舉辦多場公聽會，希望各地工會都能參與。