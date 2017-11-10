問中油新董大潭藻礁爭議 幕僚斥「鬧場」架走記者

大潭藻礁相當壯麗，但因中油欲在觀塘港興建第三天然氣接收站，而引發環保爭議。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-11-10 10:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中油公司今天在永安天然氣廠，首度迎接來自全球第二大的LNG船（液化天然氣載運船），新任董事長戴謙接受媒體聯訪時，媒體追問大潭藻礁爭議議題，在旁幕僚急忙以「另有活動安排」把戴謙拉走，兩度阻擋戴謙發言，媒體繼續追問，幕僚竟嗆媒體記者「是來鬧場的嗎？」作勢攻擊媒體記者，場面一度火爆，最後雙方不歡而散，讓原本中油歷史性的一刻留下不光榮的污點。

今天上午，永安天然氣廠首度卸靠Q-FLEX（全球第二大）LNG船AL AAMRIYA，戴謙致完詞、在船靠港之際將受數家媒體聯訪，當媒體問到大潭藻礁爭議議題時，在旁幕僚以尚有活動安排，阻擋媒體採訪及戴謙發言，把戴謙拉去旁邊跟與會貴賓合照，合照完，媒體繼續採訪行程，但當媒體記者打算續問大潭藻礁問題時，幕僚又出現把戴謙拉走，帶他去看舞獅表演。

此時，兩度訪問被打斷的媒體上前追問戴謙，竟被幕僚阻擋，嗆聲「是來鬧場的嗎？」媒體回他：「貴公司發採訪行程通知媒體，卻兩度阻擋媒體採訪是何用意？」中油幕僚群擁上，將媒體記者架走，雙方一度差點上演全武行，最後幕僚雖向媒體記者致歉，但卻讓這場原本應該平和、開心的中油「運氣」新里程紀錄，留下不圓滿的污點。