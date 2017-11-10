APEC領袖峰會今登場 21國代表將穿「奧黛」亮相

2017-11-10 09:59

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕2017年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會今天登場，主辦國越南為21名領袖代表準備了越南國服「奧黛」，屆時大合照時包括我領袖代表宋楚瑜、美國總統川普與中國國家主席習近平等21位領袖，都將著「奧黛」亮相。今年APEC也聚集了多位年輕有型的領袖，包括加拿大總理杜魯多、墨西哥總統潘尼亞尼托與紐西蘭總理阿爾登等人，將成鎂光燈焦點。

APEC領袖峰會今天登場，按照APEC慣例，地主國會為領袖準備傳統服飾。越南曾於2006年於河內舉辦APEC會議，當時越南外交部準備了水藍、綠、紅、粉紅、黃色等5種顏色的「奧黛」讓領袖挑選，多半領袖都選擇了水藍色，包括當時的我方代表張忠謀、前中國國家主席胡錦濤和美國前總統布希等人，讓領袖大合照成為一片水藍色。

「奧黛」是一種四片式絲質長衫，兩側開衩至腰部，下半身另著長褲。據悉，越南為每位領袖量身訂做此次將穿著的「奧黛」，宋楚瑜已選定淡卡其色。「奧黛」象徵端莊典雅，不僅是正式場合的國服，多數學校也會直接把白色奧黛當作女學生制服，越南街上也時常可見穿著各式「奧黛」的女性。

此次APEC主題為「創造新動能，育成共同未來」（Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future），加上聚集多名年輕有為的國家領袖，為APEC帶來耳目一新的氣象。例如以陽光笑容著稱、年僅45歲的杜魯道，帥氣可比明星、有最帥總統之稱的潘尼亞尼托，以及這次APEC領袖中年紀最輕的紐西蘭新科總理阿爾登，阿爾登魅力十足，十月才剛打贏紐西蘭漂亮選戰，登上大位。