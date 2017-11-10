中共2020武力犯台？易思安：心理戰 沒找到攻台時間表

美國智庫2049計劃室研究員易思安（右一）指出，他沒從解放軍犯台資料中找到攻台時間表。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2017-11-10 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕中共擬定2020年武力攻台計畫？被指放出這項訊息的美國智庫「2049計畫」研究員易思安（Ian Easton）出面澄清，他沒有這樣預測，且根據他的研究，中國其實尚未做好攻台準備，且在2020年前不具攻台能力，而中共不斷的恐嚇台灣，就是一種心理戰術。

易思安在昨天出席在台灣舉行的「2020台海安全論壇」中，做上述表示，他並指出，他當初是根據中華民國國防部報告書，解放軍被要求在2020年前具備攻台的能力，且從解放軍犯台的相關資料中研究，中共並沒有一個時間表顯示何時會犯台，不過，共軍攻台準備是持續規畫中，不管是國民黨或是民進黨執政。

他認為，中共恐嚇台灣是一種「心理戰術」，依照解放軍機密文件顯示，「中共相當敬畏台灣的軍事能力，加上他們無法預測美國對台協防的策略，所以未有明確的作戰計劃。」，他強調，對於美國來說，台灣還是美國重要的合作夥伴。

易思安在回應媒體詢問時表示，「賣掉」台灣不符合美國利益，萬一台海發生戰爭，「美國100%會幫助台灣。」，但關鍵是，「美國會何時到台灣協防？如何協助台灣？也因為解放軍無法預測這些事情，所以沒辦法進一步籌謀作戰計劃。」