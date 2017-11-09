習近平要求川普尊重中國主權與領土完整

川普與習近平一起出席在北京人民大會堂舉行的國宴。（法新社）

2017-11-09 22:45

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕中國國家主席習近平九日與美國總統川普在人民大會堂共同致辭時強調美中合作的重要性，表示太平洋夠大，容得下中美兩國；不過他也呼籲美中要妥善處理分歧，尊重彼此主權與領土完整，尊重彼此選擇的發展道路與不同。根據白宮公佈的新聞稿，兩人都未談到台灣議題。

白宮也公佈了國務卿提勒森九日對媒體進行的簡報會內容，會上沒有提到台灣議題。華府外交人士指出，北韓、貿易平衡及美中關係未來的發展道路是這次川習會的重點，兩人應該不會花時間討論台灣議題；不過提勒森與中國外長王毅以及國務委員楊潔箎另外舉行了會談，中方應會在會中提出北京對台灣議題的關切。

提勒森說，川普向習近平提出了對人權問題的關切，有華府消息人士透露，中國有意在川普返美後釋放已故中國諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子劉霞。美中就劉霞的自由已進行過多次的高層會談。

提勒森在簡報會上表示，中方並未要求川普停止在北韓議題上發表煽動性言語，美中在北韓問題上沒有歧見，雙方都表明不能接受一個擁有核武的北韓。川普明白告訴習，中國佔了北韓貿易的九成，習近平是個強人，相信「你可以為我解決這個問題」。習近平向川普說明了中方對北韓採取的具體措施，但認為經濟制裁需要時間才能看到成果。提勒森表示，川普也提到美國對南海問題的立場，要求中方停止造島與軍事化，強調美方對航行與飛行自由的堅持。

根據白宮的新聞稿，習近平說，他與川普進行了有建設性和有成果的深入對話。他向川普強調中國要進一步開放、走和平發展的道路，以及中國渴望與其它國家利益有交集。

習近平指出，他和川普見證了美中兩國企業高達兩千五百億美元的雙邊採購與投資協議，但他也承諾中國市場要進一步開放，中美需要開啟下一階段的經濟合作計劃。習近平說，中美同意加強執法與網路合作，雙方都重申無意成為對方罪犯藏匿的天堂，兩人會指示雙方的有關單位就追回資產與遺返非法移民問題研議長期的解決方案。

在北韓核武問題上，他和川普重申了朝鮮半島無核化與堅持非擴散機制的立場，雙方會繼續完整並嚴格地執行聯合國的決議案，同時也承諾會透過對話與談判尋求解決方案。

川普除了大加讚揚習近平對他的歡迎儀式令人永遠難忘，也恭喜習近平成功舉行了十九大，稱習是「一個非常特別的人」。他說，他們討論了讓北韓完全去除核武的雙邊承諾，除了完全執行聯合國的決議案，還要逐步加強對北韓的經濟壓力。

川普說，他告訴習近平，美國要和中國維持公平且互惠的貿易關係，以及減少巨額貿易逆差所需採取的步驟，其中包括中國的市場准入限制以及強制科技移轉，導致美國公司無法公平競爭。川習也同意要共同打擊國際毒品販運問題。