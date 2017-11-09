不滿核三廠連年「出包」 恆春鎮代提「不信任案」

恆春鎮代盧榮士高舉「核三安全連年出包，縱容人員一再亂搞」紙板抗議。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-09 22:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠機組在前年11月、去年10月及今年5月，連續發生反應爐蓋吊掛問題，都屬同一大修機械組負責，恆春鎮代表會擔憂連年狀況影響核安，無法得到廠方人員改善方案前，將提出對廠長江明昆的不信任案；廠方則解釋，人員有一定培訓制度，大修狀況無關核安，明年大修會更注意吊掛過程。

高舉「核三安全連年出包，縱容人員一再亂搞」的紙板，恆春鎮代盧榮士9日在鎮代會向列席的核三廠經理吳文哲抗議，他認為，核三近年的狀況都已反應爐蓋吊掛螺樁相關，質疑廠方包庇人員一再犯錯，損失及用電緊縮卻是全民買單。

核三廠近年發生的狀況，分別是104年11月的反應爐螺樁無法退出、控制棒驅動軸彎曲；105年10月大修過程，螺樁再次出現不易鬆脫現象；106年5月控制棒驅動軸吊升檢查時，結合工具鬆脫，驅動軸滑回導管，將管內鐵片撞出凹洞，都造成大修時程進度延後。

「這樣實在太危險！」恆春鎮代會主席周志仲、鎮代盧榮士、盧榮生、陳進興、吳啟春等人都認為，廠方這幾次意外都與吊掛反應爐蓋有關，加上「新手」技術人員上路，質疑大修機械組不依過去的歲修方式執行，恆春半島的核安堪慮，將對核三廠長江明昆提出不信任案，要求台電正視問題。

核三廠經理吳文哲解釋，大修時人員都是戰戰兢兢，負責反應爐吊掛執行的確實是近年接手的工程師，但早受過專業訓練及培訓交接，依照標準作業程序執行任務，或許有些小細節未臻完美，廠方也針對疏失警告或申誡，這些狀況都在大修過程發生，並不影響核安，未來仍會秉持專業完成大修工作。