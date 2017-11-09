新竹市女議員大暴走 進市府翻桌摔手機

新竹市東區某資深女議員今天中午到市府秘書長辦公室咆哮，還疑似向秘書長摔手機，弄亂辦公室公文，被PO到PTT爆卦。（照片取自網路批批踢實業坊）

2017-11-09 21:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區某資深女議員，今天中午隻身進到新竹市府秘書長辦公室，見秘書長陳章賢不在，竟在辦公室內咆哮大吼，還跑到市長辦公室外叫囂，聲音大到引發市府員工圍觀，後來她還打翻秘書長辦公室內的公文，摔手機，最後在暴怒中離去。

新竹市府則在晚間發布聲明稿說，對於發生這樣的個案，市政府深感遺憾。對於任何人、在任何時間、任何場所，有對市府同仁施加不當的語言或肢體等暴力，市府都要予以最嚴厲的譴責。

此外，這名女議員昨天在市議會業務單位質詢時，也以不雅字眼稱呼市府一級主管，市府期盼能與民意代表扮演相互尊重、各司其職的角色，維護府會之間行政權、監督權分立行使的和諧關係。

不過，這名資深女議員在記者截稿前都未接電話，市府秘書長陳章賢電話也未接，無法還原當時情況。

但有替代役事件發生情形PO到PTT實業坊爆卦版，以[爆卦] 有沒有新竹有議員熱愛翻桌的八卦？為標題，引發網友熱議，不少鄉民聲援無辜的秘書長。

據悉，這名東區資深女議員約中午12點半來到秘書長陳章賢辦公室，疑因秘書長不在，心生不滿而失控狂罵，後來還到隔壁的市長室叫囂，後來陳章賢回到辦公室後，這名女議員索性竟拿自己的手機往他身上摔，也弄亂辦公室內的公文，最後在暴怒中離開。