APEC談產業合作 經濟部：有一些不能透露的國家

2017-11-09 20:44

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長沈榮津出席APEC年度部長會議，今傍晚接受越洋專訪表示，在APEC雙部長年會期間，和菲律賓、印尼、澳洲及一些不能透露的國家，都有展開雙邊會談；另外，台菲投保協定僅剩國內程序，有望於年底簽署，同時也極力爭取與其他國家洽簽投保協定。

針對促進台印合作，沈榮津說，雙方同意在金屬製品及設備、食品生技、資訊及電子、船舶、智慧機械等產業方面合作，他強調，要先藉由產業深化合作，推出成功案例，做出口碑進才能帶動整體產業；印尼為此也增派兩位駐台人員，台灣方面也預計會增派兩位駐印尼人員。

與菲律賓交流部分，沈榮津指出，台灣曾協助菲國蓋火力電廠，解決電力供應問題；建立IC封測產業，已成為菲律賓重要產業；而台灣正發展再生能源，雙方聚焦於太陽光電、地熱發展，沈提及，台灣有前者優勢、菲律賓則有後者優勢，可望互補，紡織與製鞋業也是菲國關注重點，待回國後轉達訊息給相關單位、著手進行細部討論。

至於澳洲也有麥格理公司，已赴台投資離岸風電，澳方表示感謝台灣提供投資機會；另外，澳洲也是台灣 LNG（液化天然氣）進口國，沈說，對方已表示，會繼續支持供應我國。

沈榮津表示，有和其他不便透露的國家進行場邊交流，分享台灣在推動五加二產業創新、前瞻基礎建設等計劃，各方對於離岸風電、軌道工業、智慧城市、數位內容等較有興趣。

有關台菲重簽投保協定的進度，沈榮津表示，目前已經完成談判跟文字檢視，台灣會儘速完成國內程序，能否於12月登場的台菲部長會議簽訂，沈說沒有時間表，但一定會努力，就剩下國內程序，期盼早日簽署。

對此次交流，沈榮津表示，主要是傳達我國參與雙邊、區域多邊組織的意願，同時支持12月的WTOMC11部長級會議，期盼藉此能排除貿易障礙、跨境電子商務的貿易障礙，以及法規透明化等，並協助中小企業拓展海外市場。