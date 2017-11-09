違規農舍擬退稅 表態參選宜縣長人選怎麼說？

2017-11-09 20:46

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德宣布擬將違規農舍加價房屋稅退回，共計4500萬元左右，已經表態參選宜蘭縣長的人選們看法如下。

●江聰淵（宜蘭市長，民進黨）：農地農用不但是宜蘭縣對於農地政策的態度，也是堅守的價值，法治精神則是行政機關必須考量的立場，政府必須站在人民的立場，考慮人民的需求，並兼顧宜蘭縣的整體利益，整件事情曾經有過爭議，只要不損及宜蘭整體利益及發展價值的維護上，作出對人民有益的政策或決定，都應該給予支持。

●陳歐珀（立法委員，民進黨）：依照現行法令規範，農業用地就是要從事農業使用，在違規農舍的處置上，有相關的法令及規定，相信中央主管機關農委會跟宜蘭縣政府絕對會依循法規執行並監督，且目的都是為了守護宜蘭這塊淨土，對於法規上不完備之處，未來可透過程序進行修正，以求真正維護農民權益。

●謝燦輝（冬山鄉長，民進黨）：陳金德這樣的做法很好，考量不適法的問題後，該退的就要還給人民，自從宣布要加價後，許多民眾都跟他反映過，一下被加這麼多倍吃不消，接到很多人抱怨的聲音，如果是他的話也會檢討，不對就要承擔，不能不出聲，而農地農用當然要堅持，透過確實管理，不要讓農舍亂蓋一通。

●林姿妙（羅東鎮長，國民黨）：繞了一圈的政策往返間，損失的是工商界信心、社會紛擾與百姓無助與無力，這些宜蘭縣社會成本的損失，做為大位的父母官於心何忍，任何政策都是牽一髮而動全身，政策制定若無全盤的邏輯與思考，冒然實施，只有造成社會一再的不安與動盪，損失的都是宜蘭的社會成本。

●呂國華（前宜蘭縣長，國民黨）：如果純粹為了選舉目的，會適得其反，因為朝令夕改，讓人民權利義務處於不確定的狀態，無所適從，加價當時有他的理由，除非這個理由已經不存在。至於是否支持退還加價的房屋稅，呂國華說，他不是政策的制定人，不了解當時加價的動機為何，所以不方便表示意見。

●林信華（佛光大學社會學系教授兼系主任，無黨）：如果認為當初加稅不合法，就應該先回到法律上的解釋或修法，再議是否退稅，另外，如果認為林聰賢加稅的行政命令沒有經過議會立法，那麼現在退稅的行政命令是否應該先送議會討論呢？農地農用是個基本原則，但要如何實踐，應該先把宜蘭的糧食政策、農業政策等上位架構先處理好，才會有較清楚的方向。