修勞基法拍板 鄭文燦：保障勞工、避免過勞

2017-11-09 20:19

〔記者陳昀／桃園報導〕行政院今天拍板定案通過《勞動基準法》修法，桃園市長鄭文燦認為，還是要以保障勞工權益、避免過勞為前提。

鄭文燦指出，行政院提出修法，為勞基法增加若干彈性，但執行面涉及勞工休假、工時及工資計算，仍然要以保障勞工權益、避免勞工過勞為前提，才能創造勞資雙贏。

他表示，針對彈性加班工時等特殊情形，政府應建立完善的審查與監督機制，如何落實勞資對等協商的機制，會是未來的重大挑戰。

鄭文燦強調，市府會持續傾聽勞工及雇主的聲音，適時向中央反映，並持續進行宣導及輔導措施，善盡溝通協調者角色。