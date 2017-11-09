農田水利會將改制公務機關 會長官派

2017-11-09 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會今天通過「農田水利會組織通則」部分條文修正草案，農田水利會將從現行的法人改制為政府公務機關。行政院長賴清德表示，改制後將積極與立院朝野溝通，消弭各界疑慮，盼支持農業政策改革。

據《中央社》報導，賴清德今天在院會中裁示，由行政院農業委員會提出的「農田水利會組織通則」部分條文修正草案通過，草案修正重點指出，因農田水利事務具高度公共事務性質，增訂農田水利會會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法規定，日後將停止辦理會長及會務委員選舉，改由主關機關派任會長，會務委員出缺則不予補選。

賴清德表示，由於本案攸關國家水資源利用效率提升與全國農田灌溉建設永續發展，希望農委會能深化改革及完善後續配套，為農民帶來更好的服務。

民進黨大多表示支持，立委劉建國說，原本農田水利會業務大部分的錢也是來自人民納稅錢，因此回歸到公務體系是正軌。加上過去遇到農田水利會選舉，就牽涉到糾葛與黑金，因此轉為公務機關是一個大家可以接受的修法。

國民黨立法院黨團副書記長王惠美表示，現行農田水利會會員直選，是在前總統陳水扁任內，為了推動水利會自主的結果，現在改回官派，是打臉陳水扁，還是大開民主倒車？

立委張麗善則質疑此舉是因為民進黨在農會選舉選輸了，所以想以改制來扳回一城，批評民進黨「吃相太難看」，另外，若農田水利會改回首長官派，將嚴重限縮水利會自主的功能，成為政黨操作的工具，這對於基層農民來說，絕非好事。