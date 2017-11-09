APEC》經濟部長與菲、澳、印尼會談 務實深化產業合作

2017-11-09 19:16

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）正於越南峴港召開中，部長級年會（AMM）今甫閉幕。經濟部長沈榮津今天表示，經濟部與菲律賓、印尼、澳洲等會員體舉行雙邊會談，另也有基於默契不公開的雙邊會談。沈榮津說，我方與菲律賓談及紡織、製鞋、能源等產業合作的可能性；與澳洲則聚焦於離岸風電投資的討論；與印尼則不僅談及金屬製品、船舶與智慧機械等合作，雙方也允將互相增派駐台人員。

APEC年度部長會議今閉幕，我方由沈榮津與國發會主委陳美伶出席與會。沈榮津今在雙部長記者會中也透露，經濟部今年也分別和菲律賓、澳洲與印尼進行雙邊會談，另外還有一些國家，但基於雙方默契並不公開，「這些討論都相當務實」。

例如在沈榮津與菲律賓的會談中，雙方討論到台商進駐菲律賓蘇比克灣投資、台塑在菲律賓設置電廠、解決離島電力、協助IC封測培訓等互動經驗，「他們部長為之動容」。

台菲也展望未來，菲方主動提出紡織與製鞋等，歡迎我方在菲國佈局，另也談及太陽能光電、綠能與地熱等產業合作，沈榮津表示，將把這些討論帶回國內，與產業公會一同商討如何促進合作。

與印尼貿易部晤談時觸及的產業別最廣，雙方也允諾將各增派兩名經濟組人員互相駐點。沈榮津說，雙方暢談應如何深化產業合作，包括金屬製品、機械、船舶、智慧機械等方面，「未來將是深化合作的開始」。

而與澳洲會談時，則是聚焦在台灣近年力推的能源產業，例如澳洲能源商麥格理看好台灣環境，投資台灣離岸風電產業一事。沈榮津說，當他介紹台灣設有2025年離岸風電3GW的目標，而因為彰化風場條件好，環評案已達8到10GW，讓澳方很驚訝，他也相信合作將帶來雙贏；澳洲是我國天然氣進口來源國，將持續供應我方。

沈榮津和會談國家們也分享智慧城市、智慧校園與綠能交通等概念，如電動機車gogoro和公車網絡等，對方在離岸風電、軌道車輛與智慧城市和數位內容等方面合作興趣最為濃厚。

另外，關於台菲投保協定翻修進度，沈榮津回答媒體提問時說，雙方已經完成談判和文字檢視，我方將儘快完成簽報程序，待雙方完成國內程序，就能期待簽署工作。