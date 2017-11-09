電視辯論會後湧支持能量 顏純左加速後援會成立腳步

2017-11-09 18:33

〔記者邱灝唐／台南報導〕由於任期屆滿的緣故，高雄市與台南市的民進黨市長初選相當激烈，各參選人無不使盡渾身解數爭取初選過關。顏純左表示，他在電視辯論會後民調大幅攀升，藉由媒體的傳播讓市民認識「台南長工」。

顏純左表示，他12年來對大台南建設的點滴非常清楚，所有的建設也都參與過，最了解台南市政府的米缸有多少米，要煮多少飯給多少人吃；他也提到前瞻基礎建設計畫，包括軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等5大面向，提出如何無縫接軌時任市長的賴清德的規劃，以及擘畫大台南未來各項前瞻發展，未來將推動台南溪北燈節，並在溪北地區設立道教學校、大專院校分校，在山區規劃植物園，在玉井、佳里、麻豆設置藝文中心。

顏純左指出，經過此次的電視辯論後，讓平常曝光度較少的參選人，能將政策與願景讓市民了解，因此電視辯論後，許多鄉親支持的力量不斷湧出，不論是車隊遊行、早晨路口拜票、下午路口肥皂箱演講、跑行程中，獲得的加油聲、比讚數至少上升３倍以上。

因此，大台南各區後援會更乘勝追擊，除了之前已經成立了４個地區後援會，未來更在11月11日成立大白河區後援會、11月12日成立大北門區後援會，以及之後的各區後援會，讓組織運作深耕基層；顏表示，相信鄉親已經看見他的努力，並認同曾經與大台南走過的歷程，他將永遠和市民站在一起，贏得此次的台南市長初選。