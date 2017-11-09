回應川習會 陸委會：台灣與美中加強雙邊互動趨勢是一致的

2017-11-09 17:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平與美國總統川普今天在北京舉行雙邊會談。中國官網「新華社」報導，習近平表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。」川普則重申，美國政府堅持奉行一個中國政策。

對此，陸委會副主委邱垂正表示，中華民國是主權國家，一年多來，台灣做為亞太區域負責任的一方，堅定捍衛國家主權尊嚴，致力於維護兩岸關係和平穩定現狀，符合區域各方的利益，也獲得國際社會高度肯定。我們樂見區域的和平、穩定與繁榮，未來政府仍將堅定既定政策，同時呼籲中國大陸與台灣共同創造台海與區域發展新機遇。

邱垂正說，多年來，美國依據「台灣關係法」與六項保證，以支持兩岸關係發展的堅定立場，這是美方對台灣安全的堅定承諾，我們也歡迎美方持續昇化與擴大台美各方面的交流合作，政府將持續關注亞太整體戰略情勢的發展，並加強與區域各方的對話與合作。

邱垂正指出，兩岸關係改善是區域與台海雙方共同的期待與責任所在，我們與美中加強雙邊互動趨勢是一致的，兩岸關係的開展，雙方相互理解，這是雙方共同責任，也是努力的方向，中國大陸應深刻理解台灣民眾對兩岸關係的發展意見，我們也願意與對岸尋求良性互動的新模式，透過以溝通對話來解分歧，此乃建構兩岸相向而行的正確道路。