一例一休修法 勞動部：這次不會倉卒上路

2017-11-09 17:26

〔記者李雅雯／台北報導〕一例一休擬修法，草案版本今天上午行政院院會通過。勞動部長林美珠下午媒體茶敘，席間指出去年勞基法修法從通過到上路，做得相當倉卒，任何法令都需要宣導。林美珠指出，這次勞基法修法通過，實施時間將不若去年緊密銜接匆促。

一例一休去年12月21日總統公布，今年元旦上路，勞動部將宣傳輔導期同步施行，直至7月才有檢查。林美珠下午指出，任何法令都該有宣傳期間，加上這次有中央、地方行政機關介入，需要愈多溝通，這次會審慎處理，人力有限、量力而為，去年一例一休上路確實很倉卒。