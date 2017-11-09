日本金澤市議會 與中市議會簽「友好交流協定書」

金澤市議會議長黑澤和規（左）與台中市議長林士昌共同簽訂「友好交流協定書」，雙方締結姊妹會並互贈紀念品。（記者歐素美攝）

2017-11-09 17:26

〔記者歐素美／台中報導〕日本石川縣金澤市議會今天與台中市議會簽訂「友好交流協定書」，正式締結為姊妹會，開啟兩會友好關係新篇章，台中市議會議長林士昌期許兩會將來能持續交流互訪，為兩市的未來發展而努力。

日本石川縣金澤市議會與台中市議會締結姊妹會，儀式今天下午在台中市議會舉行，在雙方議員及代表約50人見證下，金澤市議會議長黑澤和規與台中市議會議長林士昌共同簽下「友好交流協定書」。台中市議長林士昌表示，金澤市議會是台中市議會升格院轄市後第一個締結的城市，意義非凡。

林士昌表示，金澤市與未合併前的台中縣關係一向友好，兩會議員多次進行交流訪問，互動密切。如今正式締盟，兩位議長都期待雙方積極促進經濟產業、文化、藝術、觀光、教育、體育等各領域及兩市市民的相互交流，讓雙方互蒙其利。

金澤市位處日本海側，人口雖然不多，但保存大量戰前及幕府時代的建築，成為日本重要的旅遊景點，吸引台灣民眾前往觀光。

由於建造新社白冷圳工程的磯田謙雄，是日本金澤市人，金澤市議會多位議員，今天在前往議會之前，在白冷圳水流域社區總體營造促進會理事長徐炳乾等陪同下，先到新社白冷圳參觀，並在磯田謙雄的塑像前獻花，簽約儀式後再轉往日人伊東豊雄設計的台中國家歌劇院參觀。