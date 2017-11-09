共軍若攻台 美學者易思安：最可能從桃園登陸

2017-11-09 16:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「2020台海安全論壇」今在台大校友會館舉行，美國智庫2049計劃室研究員易思安（Ian Easton）表示，若共軍要犯台最可能的登陸地點是桃園，對台戰爭也不會只有空戰及發射導彈，最後解放軍士兵、戰車機具一定都會登陸，全力進攻首都台北。

易思安表示，他看過中共解放軍的內部文件，中共攻台可能登陸有三大地點：海灘、能降落的跑道、港口，但台灣海灘比較小，不能讓共軍做大規模登陸，共軍將關注台灣的港口。

易思安指出，台灣軍方非常清楚這些地點，可能是共軍會登陸之地，所以台灣軍方花了六、七年時間，針對此議題不斷軍演，就是為了要因應中共可能犯台的計畫。

易思安說，台灣軍方不斷有準備，只要在十四小時內，便可在全台十四個海灘上裝好地雷，海軍也可徵集一百艘船，立刻在海中佈雷，美軍陸戰隊對此是非常驚訝和讚嘆的。

易思安強調，在台灣最危險的地方就是桃園，因為共軍最有可能登陸之地就是桃園，附近有淡水河、桃園國際機場，共軍登陸就可進入林口台地、中壢控制要地，控制完後數十萬大軍便揮軍進攻台北市，當然國軍也知桃園戰略位置非常重要，所以這邊的防禦最完善。

易思安也說，桃園不會是中共軍隊唯一會登陸的地方，金門、馬祖、澎湖都有可能，也會登陸其他地方，讓台灣的陸軍疲於奔命，但共軍要登陸台灣攻下首都，成功率較高的地方確實是桃園。

易思安說，中共對台戰爭是「刀刃戰爭」，最後解放軍士兵一定會登陸台灣，戰車及機具都會運來，絕對不會只有空戰或發射導彈而已。