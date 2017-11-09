媒體問飛官投共將遭封殺？ 資深記者這樣分析

2017-11-09 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕針對空軍四九九聯隊上尉飛官何子雨於本週二晚間在駕駛幻象2000戰機途中失聯，今傳出在昨日由空軍召開的記者會上，曾有媒體記者詢問何子雨有無「投共」可能，國防部長馮世寬今在立院接受質詢時對此激動回應稱，如果他當時在現場會罵「他X的」，稍晚馮世寬甚至下達封殺令，要求之後的任何軍事會議不能邀請這名記者。不過資深記者李志德對此不以為然，並在臉書舉出當時的發問內容呼籲國防部應慎重。

李志德在臉書指出，在昨日的空軍記者會上，當時該名記者所提問的兩個問題，分別是「這架失聯幻象戰機所從事的是一般訓練或戰備訓練？當時日本與中共空情狀況為何？」，以及「第二個問題這架飛機有沒有可能貼海飛行，避過雷達搜索，未排除駕機投共的可能？」

李志德指出，這兩個問題，「特別是後一個問題，措辭中性，邏輯上有可能，歷史上曾經發生，記者當然可以提問，當場空軍的長官也答得很好。」但不知為何有需要下採訪禁令？李志德也表示，對於馮世寬用「他X的」他覺得沒關係，因為顯出其真性情和袍澤情，但他反對的是，「新聞發布是公部門義務，不是可以拿來制裁記者的資源，這部分他的觀念很偏差。」

在該篇貼文底下除了有部分人贊同李志德的觀點，也有部分人提出不同看法，指目前仍在持續搜救該飛官，此時詢問「投共」是一個很嚴重的臆測，甚至是指控；對此李志德則表示，「這裡頭沒有『指控』的成份，而是問有沒有『可能性』，甚至也可以想成『做球』給軍方，趕快先排除這種可能性，如果要這樣詮釋，馮大大是不是就可以不必那麼生氣？」另有人也在底下留言指出「從記者會的問答過程來看，是一個很正常的對答，然後做出來的新聞也是説排除投共的可能性。這樣根本沒有問題呀！」

相關連結請見：