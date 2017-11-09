外籍配偶歸化條件 葉俊榮刪「婚姻忠誠」

2017-11-09 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕外籍配偶歸化我國的條件曾包括「婚姻忠誠」，遭批以父權思想訂定移民辦法。經學者、立委和移民團體溝通後，內政部長葉俊榮在10月底正式公佈的「歸化國籍無不良素行認定辦法」中，拿掉了「妨害婚姻」條款。

據《上報》報導，葉俊榮提出三個刪除理由：首先，婚姻問題涉及雙方情感的私領域，外人難以判斷事件真相，且婚姻問題並不妨害公共利益，因此公權力不宜過度介入。

再者，外籍配偶婚姻是否忠誠，與能否歸化國籍無直接關連。外配若妨害婚姻，應由夫妻雙方另尋途徑處理。但若雙方離婚，外籍人士不能以配偶身分歸化國籍。

最後，判斷外籍配偶是否妨害婚姻，須組成學者、專家小組調查，當事人和調查小組可能需付出很大成本調查與案件無關之事，做法不符比例原則。

10月底公告的「歸化國籍無不良素行認定辦法」正式版本中，也新增外配若迫於可理解原因從事性交易、未盡扶養義務、有家暴行為等，應邀專家學者、社會公正人士共同釐清案件內容，並有機會不列入「不良素行」。

政大法律系副教授廖元豪，肯定內政部長葉俊榮願意修改相關規定的舉動，並建議「如果已經進步到這邊（拿掉婚姻忠誠），內政部未來修《國籍法》時，應該直接刪除歸化國籍必須『無不良素行』的規定」。