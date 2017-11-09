美環署官員拜訪林佳龍 邀辦2018環境教育區域工作坊

2017-11-09 16:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國環保署代理助理署長Jane Nishida今日拜訪市長林佳龍，邀請台中市在2018舉辦環境教育區域工作坊，並成立全球環境教育夥伴秘書處；對此，林佳龍欣然同意，期許未來雙方擴大合作，打造台中為一個綠能低碳的國際城市。

為改善空氣品質，提倡環境教育，台中市政府積極參與「城市清潔空氣夥伴計畫」與「台美生態學校夥伴計畫」，加強台美環保合作。

美國環保署代理助理署長Jane Nishida今日在美國AIT經濟組Jeffrey Horwitz組長、Frieda Kuo專員、梁永芳博士、行政院環保署主任研究員兼副執行秘書張宣武、弘光科技大學校長黃月桂、財團法人環資會董事長蘇金鳳的陪同下拜訪林佳龍，並邀請台中在2018舉辦環境教育區域工作坊，並成立全球環境教育夥伴秘書處。

美國環保署資深專案經理Justin Harris表示，台灣環保政策比其他國家先進，台中市政府積極輔導學校參與「城市清潔空氣夥伴計畫（CCAP）」，其中曉明女中曾代表台灣到泰國，向全球學生介紹空氣監測相關應用，成果豐碩。

林佳龍表示，自己曾在2014年7月份訪美期間，拜會美國環保署代理助理署長Jane Nishida，暢談台美環保合作。他說，台中目前已加入「城市清潔空氣夥伴計畫」、「台美生態學校夥伴計畫」，與國際城市相互學習合作，強化城市空氣品質管理，台中PM2.5已由2014年26.9微克/立方米，降至2016年22.8微克/立方米，期望在2020年將PM2.5再降到15微克/立方米國家標準。

環保局指出，近年配合環保署輔導台中市學校，參與台美環境合作夥伴相關計畫，成果卓越，2014年迄今已輔導15所學校參與「台美生態學校夥伴計畫」（US-Taiwan Eco-Campus program），並有1所學校取得銀牌認證、10所學校取得銅牌認證，且有4所學校與美國生態學校結為姐妹校；此外，曉明女中於2015年參加環保署舉辦之「空氣品質監測體驗營」表現傑出，2016年獲選代表台灣遠赴泰國，參加「國際空氣品質監測體驗營」（Kinds Making Sense air quality awareness training），並曾代表台中參加第3屆國家環境教育獎，獲得優等殊榮。

環保局長白智榮表示，未來台中市將推動更多元化的環教活動，並與國際接軌，提升民眾的環境覺知，攜手維護環境品質，並將環保觀念發散到台中市每一個角落，從環境教育走向綠色城市。