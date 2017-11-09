「強制拍賣閒置地」違法？ 黃國昌再槓蔡易餘

2017-11-09 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌質疑日前立法院三讀通過「產業創新條例修正案」強制拍賣閒置地有違法之嫌，卻遭民進黨立委蔡易餘反駁，這是因應政策而有不同的立法空間，對此稍早黃國昌在臉書發文酸「受不了『法律人自我踐踏法律專業』的硬拗，以話術掩飾無知、欺騙社會大眾」，並逐項解釋「強制執行法」問題點。

黃國昌指出，真正的問題在於若行政執行署，移送民事執行法院合併執行者，乃係依立法院最近三讀通過的《產業創新條例》第46條之一，由行政機關所命之強制拍賣，同樣是由己所拍定，取得權利移轉證書。並且他舉出問題「就己取得所有權之A地，乙之役權、丙之地上權是否消滅？」，他表示因為法條已明確指出經拍定土地應由法務部行政執行署所屬各分署通知土地登記機關塗銷，因此該提答案「消滅」。

但黃國昌又提出3點問題點來質疑該法條，分別是「乙之役權、丙之地上權憑什麼被消滅？這些財產權是受憲法保障的？憑什麼因強制拍賣而消滅？」、「丁的抵押權也將會隨著丙之地上權的消滅而消滅。但是，同樣的問題：憑什麼？」、「承上開兩點，即使基於政策考慮，例外採取塗銷主義，拍賣所得之價金，也應該讓乙、丙、丁三人得以受償因物權消滅而受之損害，但《產業創新條例》根本沒有相關設計。」他認為這樣便導致「乙、丙、丁三人無端受害，戊得到『天上掉下來的禮物』」的結果。

黃國昌指出，已將上述問題請教司法院秘書長呂太郎、最高法院鄭玉山法官，希望他們在一週後給出答案。