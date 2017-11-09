青青草原設大型溜滑梯 議員質疑竹市府帶頭違法

新竹市議員賀玉燕及張祖琰質疑，青青草原屬農牧用地，不得有大型遊樂設施，顯然市府興建大型溜滑梯是帶頭違法，要求市府政風單位了解徹查。（記者洪美秀攝）

2017-11-09 16:37

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員賀玉燕及張祖琰今天聯合質詢指出，市府在青青草原投入多項工程，但青青草原屬農牧用地，只能農地農用，不能有大型的遊樂設施，市府卻帶頭違法興建大型磨石子溜滑梯，去年啟用後，因坡度過陡，且天氣太熱，溜滑梯溫度過高易燙屁股，部分軟墊也被磨破，出現多項缺失，如今市府又要再新增7公尺長的溜滑梯，根本就是帶頭違法。

對此，新竹市府產發處長吳甲天表示，青青草原相關的設施都有申請水土保持，也都依法提出規劃設計，至於青青草原的開發是否適用農牧用地，會再研究了解。

市府城銷處長顏章聖則答覆，磨石子溜滑梯去年啟用後，已帶動青青草原的觀光發展，但相關設施也因使用過度而損害，有關坡度過陡情形，因溜滑梯是位在山坡，會因角度而有視差，溜滑梯的坡度都有在規劃設計安全範圍內。

至於軟墊易破損等情況，城銷處已加強改善，同時會增加軟墊面積，至於天氣太熱溜滑梯會燙情形，也會一旁標示提醒告示牌，要求市民遵守相關規定，若民眾因溜滑梯發生意外或受傷等情形，也會第一時間了解及處理。

市議員賀玉燕說，青青草原磨石子溜滑梯已啟用1年多了，此設施已出現多項缺失，包括溜滑梯的坡度過陡，天熱溫度高溜滑梯會燙屁股及滑梯下方軟墊不夠等問題，這些都是溜過的小朋友及家長反映的狀況，如今市府又要再增加7公尺的溜滑梯，恐怕衍生更多問題。

市議員張祖琰則說，青青草原原是新竹教育大學，現已改成清華大學南大校區的開發土地，但這項綜合開發計畫書後來停止開發了，照理說青青草原屬農牧用地，而農牧用地不得有大型遊樂設施，市府公然蓋磨石子溜滑梯等大型遊樂設施，不就是帶頭違法嗎？她要求政風單位應深入了解。

新竹市青青草原的溜滑梯吸引很多大人小孩去溜。（記者洪美秀攝）