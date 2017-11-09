接任南市議會黨團總召 邱莉莉：成員砲口應一致對外

市議員邱莉莉（右三）接任南市議會民進黨團總召，幹事長為郭清華（右一）、書記長為林志展（右二）。（記者蔡文居攝）

2017-11-09 15:52

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議會黨團三長今天下午舉行交接，由5連任的市議員邱莉莉接任總召，幹事長為郭清華、書記長為林志展。邱莉莉表示，明年是地方三合一選舉年，市長、市議員、里長將同步改選，綠色執政要再度面對人民檢驗，期勉黨團成員謙卑傾聽民意、共同攜手維繫清廉勤政價值。

邱莉莉說，民主政治是政黨政治，也是責任政治，人民是政治最大的公約數，議員在傳遞民意需求時或有不同的政治考量，黨團都給予尊重，不同意見關起門來可以大鳴大放，但希望開門後砲口能一致對外，這才是對人民負責的政黨政治。

民進黨市議會黨團三長今天交接就任，新任總召邱莉莉接下代理總召林宜瑾黨團印信，新任幹事長由郭清華擔任，書記長則由林志展續任。包括代理市長李孟諺、議長賴美惠及議員侯澄財、唐碧娥、李文正、蔡蘇秋金、王錦德、呂維胤、劉正昌、王峻潭等人出席參加。

邱莉莉表示，賴清德市長雖已離開市府北上擔任行政院院長，但民進黨和人民打的契約尚未完成，賴院長餘留的1年多任期，在代理市長李孟諺的帶領下仍需兢兢業業，讓台南市政推動展現高品質，而黨團每位成員都有責任協助賴院長在地方給人民的承諾要有一個完整的交待，未來希望黨內團結一致，擦亮民進黨的招牌。

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