柯Ｐ挨罵癮頭 北市再向文化部討錢

2017-11-09 15:42

〔記者郭安家／台北報導〕北市府日前與文化部互槓，台市議員陳彥伯今下午於議會市政總質詢再揭露，由文化部出資、北市府委辦的北部流行音樂中心工程，總經費高達45多億元，但近3年市府貼了10億元，市府討債7次，文化部根本不甩，日後10年北市府將再出資8、9億元設置行政法人機構營運，指台北市長柯文哲當2次癮頭（台語，指傻楞楞）。

但對此，柯文哲僅說謝謝議員把數字點出來，屆時他會注意，並指理論上流行音樂中心是賺錢，為什麼還要貼它錢設行政法人，這很怪。

陳彥伯表示，早在2015年7月30日文化局就函送文化部修訂計畫，但同年11月5日被文化部退回，今年9月25日文化部於「北部流行音樂中心106年第三次軟體暨硬體工作平台會議」退回北市府再釐清相關增編預算內容；期間文化局共討債7次，「人家就是不想給你（鍾永豐）錢，你討得到麼？只要柯市長在一天、民進黨執政就是不給你錢！」

文化局長鍾永豐則回應，跟文化部協議是，已發包部分由北市府出資，還未發包工程文化部會出錢、並承諾文化部積極協助；他們會據以力爭。但鍾永豐受訪坦言，10億元經費有部分已發包出去。

不過，陳彥伯也說，台北小巨蛋是熱門演唱場地，就連余天都難以申請使用，而小巨蛋是以委外方式經營，但為何北部流行音樂中心是採取行政法人營運，搞像是台北市文化基金會的太上皇機關；他認為，兩廳院以行政法人運作卻失敗，沒什麼賺錢，由於屬於國家機構賠錢也無所謂，北部流行音樂中心應比照小巨蛋委外。

陳彥伯說，市府出資8、9億元規劃北部流行音樂中心行政法人營運，10年後若再「唉要錢」怎麼辦？未料，柯文哲回應，「那我們就委外」。