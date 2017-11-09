APEC雙部長聯合聲明難產 僅原則性通過

2017APEC正於越南峴港舉行中。（記者呂伊萱攝）

2017-11-09 14:58

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會明將登場，按表應在領袖峰會前就發布的「雙部長聯合聲明」，卻因會員體間無法達到共識，即使會議已延長至今（9）日上午仍難產。根據我經濟部表示，因美國堅持在聲明中納入公平貿易概念，最後主席宣布「原則」同意部長會議聯合聲明內容，有爭議部分將繼續討論定案。

APEC年度部長會議於11月8日下午開始舉行，討論如何促進區域經濟整合動能，以及強化微中小企業在數位時代之競爭及創新能力。

我方由國發會主委陳美伶與經濟部長沈榮津率團出席會議，經濟部新聞稿指出，我國在會中支持WTO多邊貿易體系，期盼WTO會員基於過去峇里部長會議及奈洛比部長會議的成功經驗，展現政治意願，確保WTO部長會議（MC11）達到成果。我國也呼籲因應數位科技發展，WTO應積極回應企業的需求，特別是有利中小企業及數位產業發展的議題。

據了解，從資深官員會議開始，APEC兩份重要文件「領袖宣言」與「雙部長聯合聲明」的討論，就一直呈現諸多意見分歧。例如美國認為，WTO面臨許多挑戰，特別是仍有會員採取「扭曲市場」的措施，包括要求強制技術移轉、未落實保護智慧財產權、過度補貼等，而WTO的規則並無法有效處理。

美國強調其信奉自由、開放及公平貿易，盼會員對等互惠開放，因此堅持在聯合聲明稿中納入與「公平貿易」相關作法，例如不可強制技術移轉、落實保護智慧財產權、取消過度補貼等。美國未來也將在APEC架構下積極推動服務業及數位貿易的議題。

另，多數會員體對今年推動「實現亞太自由貿易區（FTAAP）」相關工作表示滿意，並盼續就談判能力的建構進行合作。沈榮津指出，為使會員體更了解服務業、非關稅貿易措施、電子商務及中小企業議題，我國願意在能力建構活動方面積極貢獻。澳洲則盼TPP談判順利在本週達成協議。韓國則盼緊接APEC領袖會議舉行的RCEP領袖會議，有助RCEP談判儘快達成協議。

因「雙部長聯合聲明」討論難有共識，會議延長至11月9日上午，但直到會議結束都沒有完全達成共識，因此主席宣布「原則」同意部長會議聯合聲明內容，有爭議部分將繼續討論定案。