裁縫界奧斯卡在台舉行 總統稱許洋服業提升台灣國際能見度

2017-11-09 14:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見我國參加「2017年世界洋服同業聯盟第37屆年會」代表團團員，及中華民國洋服同業總會代表，除恭賀我參賽選手榮獲佳績，並肯定我裁縫師傅在此次年會所展現的細心、耐心與敬業精神，不但做了最好的國民外交，也提升台灣國際能見度。

總統致詞表示，「世界洋服同業聯盟年會」睽違十年後，今年再次在台灣順利舉辦。我們的國手在年會服裝競賽上，更是大放異彩，成功留下多面單項金牌、首獎，以及團體總冠軍的榮耀。

總統指出，「世界洋服同業聯盟」的年會向來有「裁縫界奧斯卡」美名，中華民國洋服同業總會的幹部們能夠打敗其他競爭國家，爭取到年會的主辦權，真的不簡單。尤其榮譽理事長何良鴻是「世界洋服同業聯盟」成立一百多年來，第一位來自台灣的會長。今年在台灣舉辦這場年會，意義非凡。裁縫師傅的細心、耐心與敬業精神，做了最好的國民外交，也提升了台灣的國際能見度。

總統指出，回到國內的角度來看，西服產業也一直是民生產業中不可或缺的類別。隨著時代的演進，老師傅的工藝傳承一度出現斷層。不過，透過大家的努力，現在西服產業重新展現了活力和創新。

總統提及，在這一次的國際競賽當中，台灣服裝工藝的頂尖技術充分呈現在世界各國參賽選手面前，她期待能有更多的國人，一起認識這項值得我們驕傲的軟實力。

最後，總統期許大家再接再厲，持續創造產業的高峰，培育更多的年輕人才接棒，政府一定會做西服產業最好的後盾。她也祝福西服產業能夠蓬勃發展，尤其在女裝上持續進步，繼續在國際舞台上發光發熱。