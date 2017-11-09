不滿一例一休修法 勞團籲國民黨擋下修法

2017-11-09 13:54

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院會通過修正「一例一休」的勞基法修法草案，台灣工人先鋒協會理事長林奕志下午應邀接受國民黨臉書直播節目「tell me餵什麼」訪談時，痛批蔡政府出賣勞工，拿勞工生命開玩笑，也批評國民黨早已喪失與勞團想法接近的孫中山創黨精神，才會不受勞工支持，他呼籲國民黨擋下修法，才能獲得勞工支持，但主持人、國民黨發言人黃健豪卻說，國民黨也要提修法對案，版本將以立委蔣萬安提案為主。

對於黃健豪提及該黨主席吳敦義在昨日中常會上表態，希望修法上能做到勞資和諧、共創雙贏，不要過度偏向勞方或資方，林奕志回說，「貴黨主席根本搞不清楚狀況」，現在台灣沒有勞資和諧的問題，只有資方長期把勞方踩在腳下，他還說，「貴黨不用提什麼對案，就是（把行政院版草案）擋下來就對了﹗」

林奕志表示，在台灣從來沒有發生過勞工贏、企業輸的情況，台灣GDP在二千年後已淨成長五十％，但勞工薪水卻只漲了三％至五％，扣掉通膨後，薪水等於沒漲，利益全都集中在少數人的手中，現在卻還有人說不要只有勞工贏、產業輸，產業界何時輸過？台灣勞工過去工時這麼長，拚命工作，好不容易有「一例一休」，現在卻又要放寬。

林奕志還告訴黃健豪，長期以來多數勞團所以傾向民進黨，是因為國民黨對勞工太差，國民黨的三民主義，民有、民治、民享，以及漲價歸公的理想全部不見了，當年孫中山推翻滿清時所想的與勞團比較像，但現在的國民黨早已「走偏了」。