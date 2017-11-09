馮世寬爆粗口 國防部：「投共說」對軍人是侮辱

國軍稍早公布C-130運輸機在夜間搜救時，發射照明彈照片。（國防部提供）

2017-11-09 13:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍四九九聯隊上尉飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，前日晚間在彭佳嶼北方海域失聯，民進黨立委王定宇稍早在立院問國防部長馮世寬，有媒體昨日在空軍記者會提問何有無可能「投共」，讓馮當場怒回：「如在（記者會）現場，我會罵『他X的』！」對此，國防部稍早解釋說，「投共」說法對軍人是極大侮辱。

立法院外交及國防委員會今上午邀馮世寬、國防部高層就軍紀案件專案報告，但朝野立委皆關心幻象戰機失聯案。國防部常務次長柏鴻輝稍早回答民進黨立委劉世芳質詢時說，馮世寬是飛行員出身，「他（馮）的同學也是這樣走的」，可以體會馮的激動。空軍出身的柏鴻輝也說，他也是飛行員，社會應該給他們鼓勵，不應該這樣汙衊飛行員，臆測這樣的想法非常不公平，「我很難過」。

國防部稍早也發布新聞稿表示，有立委對昨日空軍司令部召開記者會，有媒體質疑「何上尉有無投共可能」時，「馮部長身軀高大，平時不怒而威，卻言行平和。然聞此不當提問，馮部長態度堅決，立即義憤填膺地認為，這種說法對於軍人是極大的侮辱，絕對不能接受。」

國防部表示，以當時何子雨執行夜航訓練時，正是一般民眾下班後與家人團聚共進晚餐的時刻，卻在遠距北部約100浬外執行夜間訓練，為的就是捍衛國家安全，讓廣大的民眾能夠安居樂業。值此國軍及各單位協助投入全力搜救何的時刻，媒體提問讓兢兢業業的軍人及廣大的眷屬同感不平與憤怒。

馮世寬稍早也向立法院外交及國防委員會請假，趕往聯合作戰指揮中心（JOCC）持續掌握最新狀況，並協請台北任務管制中心協同支援搜尋任務。國防部也說，馮世寬與參謀總長李喜明上將及海軍幕僚提出海流動向，重新規劃搜尋目標區域，期能把握黃金救援時間。另也公布搜救任務照片，盼國軍官兵及社會大眾，繼續給予何子雨及其家人祝福與關心。