接見比利時國會友台小組 小英：調整外交合作、永續發展

2017-11-09 13:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對國際參與，蔡英文總統今日上午接見「比利時國會友台小組訪台團」時表示，台灣對聯合國的永續發展目標，投入很多努力。今年並發表了第一份「國家自願檢視報告」，也進一步調整相關的外交合作計畫，切合追求永續發展的方向。

總統向外賓強調，這些努力顯示了台灣有意願、也有能力為國際社會貢獻。

總統致詞時表示，此次「比利時國會友台小組」由兩位共同主席一起來訪，也有幾位議員是第一次來台。事實上，最近三年多以來，已經有47位聯邦及區議員訪台，是比利時歷屆國會訪台人數最多的一屆，顯示兩國友好關係不斷加溫。

總統指出，比利時議會也多次通過決議案支持台灣，除了肯定我國維護區域和平的努力，更重要的是，也支持我國和歐盟洽簽雙邊投資協議，以及台灣有意義參與國際組織。事實上，台灣和比利時都是民主國家，自由和人權不只是普世價值，也是我們的共通語言。這樣的民主價值正是兩國友誼的重要基礎。

總統提到，目前歐盟是我國第5大貿易夥伴，比利時則是我國在歐盟第6大貿易夥伴。而在台灣的「5+2產業創新計畫」中，「綠能科技」和「生技醫藥」也是比利時非常重視的產業。

總統進一步表示，未來台灣和歐盟倘能簽署《雙邊投資協定》（BIA），相信台灣與比利時經貿關係也會受惠，因此期盼在座議員返國後，也能持續扮演雙邊貿易的支持力量。