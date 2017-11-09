獵雷艦慶富案抽籤決定標案 立委轟便宜行事

公共工程委員會主委吳宏謀，針對招標案議題，於立法院交通委員會接受備詢。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-09 12:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對獵雷艦慶富案，立委趙正宇質疑當初最後採「抽籤」決定得標廠商，是便宜行事，應檢討相關機制；民進黨立委林俊憲則批評若可抽籤，是否也可猜拳、擲茭。行政院公共工程委員會主委吳宏謀表示認同，並指重大採購案最終決標採用抽籤不合理，未來會進行檢討

吳宏謀今赴立法院交通委員會，進行預算編列報告並列席備詢，多名立委質詢時，針對慶富案進行探討。林俊憲質疑，若標案決定可以抽籤，那「猜拳可以嗎？擲筊可以嗎？」，特定重大政府標案可以如此便宜行事嗎？

趙正宇認為，此案最終未經協商，僅用抽籤來決定得標廠商，相當不合理，應著手針對現行招標流程中的抽籤制度來進行改善；吳宏謀表示，他也認為重大標案採抽籤決定得標廠商不太合理，未來工程會可就此檢討。

民進黨立委鄭運鵬說，經過本次慶富案，未來銀行團恐不願再承做政府重大工程聯貸案。他建議，未來政府可採高鐵案招標所用的「三方契約」制，讓政府在招標機關、銀行團、廠商間提供保證，使貸款銀行額貸付款有所依據。

鄭運鵬也建議，未來在重大機密預算採購案上，工程會應成立「重大機密預算採購案授信專案小組」，依據一定標準，向專案廠商收費以提供擔保。

對此，吳宏謀表示，他個人希望工程標案運作可單純化，三方契約恐產生更多因果關係，銀行辦理聯貸主要還是看償還能力，未來應加強在採購機關、廠商與銀行團間的資訊橫向聯繫，是否透過三方契約執行，仍需再考慮。