再澄清義大開發超容積 高市府：撤銷部分使用執照依法有據

2017-11-09 12:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對義联集團向高市府提出高達258億元國賠案，高市府今天再度發表聲明，強調義大開發案總計超額容積樓地板面積高達3萬4千餘坪，違規情節重大，義大案是建築師未依法設計，簽證不實，並已依法受懲戒在案。

高市府表示，整體爭議為義大開發案嚴重違反建築法及區域計畫法令所造成，相關事實皆經最高行政法院判決在案，市府依最高行政法院判決意旨，撤銷義大開發區內超額容積樓地板面積部分使用執照，自屬當然，於法有據，更無所謂信賴保護原則。

高市府強調，義大世界地盤所在地，位於非都市開發的山坡地地帶，因此義大世界進行大規模開發時，應依區域計畫法規定，提出開發許可，並作整體性安全考量，但義大進行開發時，未依據開發計畫書內容進行開發，擅自增加容積，已遠遠超過整體開發區依法得容受的整體開發規模，如果市府不整體管制，將會造成不可彌補的環境破壞。

高市府指出，針對本案，已多次提供業者解決方向，但業者始終不願配合辦理，迄今未提出任何變更整體計畫。

高市府強調，整個開發案延宕至今，並非市府樂見，業者既對超額容積表示尊重最高法行政院判決，即應速謀解決方案，提出開發計畫變更及建照執照變更設計，建議業者應循法律途徑予以改善，共同創造雙贏投資環境。