政院拍板「一例一休」修法 立院國民黨團：絕對反對到底

抗議民眾將反對修法標語丟向警察人牆。（記者陳鈺馥攝）

2017-11-09 12:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會今天上午通過行政院版「勞基法部分修正草案」，工會勞團不滿在行政院外嗆聲抗議，揚言要與民進黨政府全面開戰；立法院國民黨團書記長林為洲、國民黨立委李彥秀、林麗蟬等人也到場力挺，強調國民黨絕對反對到底。

林為洲批評，行政院版本草案完全靠向資方，「資方要彈性，勞方要休息及調薪」，這次修法完全沒看見有任何薪資提高，及增加勞工休息時數。

林為洲批評，行政院版的「一例一休」修正重點，全都迎合資方所要，幾乎都對勞工不利，只會讓勞工過勞死，黨團絕對反對這種修惡的法案。

對於外界解讀國民黨中央與黨團，針對「一例一休」修正方向不同調。林為洲指出，黨中央完全尊重黨團自主，「沒有不同調」，國民黨明天將提出自己「一例一休」草案版本，未來更會在黨團大會上研商對抗民進黨惡霸修法的策略。

抗議團體以「勞工五缺」行動劇，反諷行政院長賴清德只關心企業五缺，卻不管缺薪水、缺健康、缺休息、缺尊嚴、缺工會保障的勞工。（記者陳鈺馥攝）