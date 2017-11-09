台美澳共同成立婦女基金 宋楚瑜提台灣女總統、凸顯女權

APEC領袖代表宋楚瑜與澳洲駐胡志明市總領事卡倫·蘭寧（Karen Lanyon）交流。（中華台北代表團提供）

2017-11-09 12:25

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕第25屆亞太經合會（APEC）正於越南峴港召開中。我方領袖代表宋楚瑜今天上午與美國和澳洲代表共同召開「婦女與經濟子基金」成立早餐會，表達對婦女權益的重視與支持。宋楚瑜在演說中特別介紹台灣注重女性權益，也選出第一位女總統，我國女性代表立委蕭美琴與國安會諮委林良蓉一同出席，以行動表達支持婦女權益。

宋楚瑜今天上午和美國國務次卿向農（Thomas A. Shannon）與澳洲駐胡志明市總領事卡倫·蘭寧（Karen Lanyon）一同召開早餐會，宣佈在APEC架構下，正式成立「婦女與經濟子基金」。共同與會的APEC顧問李鴻鈞轉述說，早餐會進行得非常順利，由我方宋楚瑜首先發表短講，特別介紹台灣、中華台北相當注重女性教育，在教育、法律與權益各方面均投入資源，也凸顯台灣有第一位女總統，在亞洲甚至世界「都是前段班」。李鴻鈞說，照理說應該是美國先發言，「他們很尊重我們」，由我方首先發言。

除了宋楚瑜，我方也特別由國安會諮委林良蓉和民進黨立委蕭美琴等台灣女性代表，以及三位企業代表義美董事長高志尚、PChome董事長詹宏志與王道商業銀行副董事長駱怡君一同參與。例如我國保障二分之一的女性立委名額，林良蓉轉述說，立委蕭美琴特別在早餐會中發言分享台灣經驗，談到台灣總統蔡英文約二十年前也擔任APEC顧問角色，今日已成為台灣第一位女總統，凸顯台灣注重性別平等和教育，提供許多機會給女性，讓女性在各領域有傑出成就。

據轉述，蕭美琴今天也提到，台灣有許多來自越南和東南亞的婦女，在台灣結婚和工作，特別感謝這些女性對台灣經濟與社會的貢獻。台灣政府也顧及移民、移工與配偶離鄉背井的適應過程，提供語文、技藝和職業訓練的發展機會，而這些移民當中就有許多女性成為成功的企業家或專業人士，例如台灣立法院中就有一位立委是來自柬埔寨的林麗嬋，一番談話讓大家非常感動。

林良蓉也提到，向農和馬志修會後特別和我方致意說，多位女性代表到場就是最好的支持，而此次設立基金，就是彰顯台灣、美國和澳洲共同尊崇的價值。據了解，台灣提供50萬美元、美國50萬美元、澳洲100萬澳幣。

APEC領袖代表宋楚瑜與美國國務次卿向農（Thomas A. Shannon）握手。（中華台北代表團提供）

APEC領袖代表宋楚瑜與美國和澳洲代表一同出席「婦女與經濟子基金」成立早餐會。（中華台北代表團提供）