半夜發文挺賴香伶 柯：怕人家又說我放狗咬人

2017-11-09 12:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一例一休爭議持續延燒，《勞基法》修法引高度關注，台北市勞動局長賴香伶日前特地去函給勞動部，直指修法版本有許多實務上執行的疑慮，而市長柯文哲昨深夜在臉書表態支持，但也讓外界不解柯的立場為何。柯文哲上午受訪時表示，希望外界不要再誤會他「砲打中央」、「放狗咬人」，他的態度很明確，就是希望法令公布了就要執行，不要公布了一個法令，從頭到尾都沒有執行，那乾脆修一修算了。

柯文哲上午出席中南公共住宅開工祈福典禮前，接受媒體聯訪時，被問到深夜發文相挺賴香伶一事。柯表示自己很少在三更半夜發文，但又怕人家覺得柯文哲是不是又在砲打中央、放狗咬人，所以趕快澄清一下，說明自己的立場。柯強調，自己的態度就是希望一個法令公布後，就要能夠執行，不要公布一個法令結果從頭到尾都沒有做，那乾脆修一修算了。

現場媒體詢問，是否和賴香伶意見不同調？柯強調賴香伶是勞工運動出身的，她一定是站在勞工的立場講話，台北市政府過去都尊重專業，不會不准她講，但講了以後政治幕僚都希望他（柯文哲）趕快澄清一下，免得外界又認為在砲打中央，所以才在三更半夜發文。

由於賴香伶對修法持不同意見，不少網友認為「賴神」應該是賴香伶，而不是原本有此稱號的賴清德，現場記者也追問柯是否同意網友的說法。柯大笑三聲後說「還好啦還好啦」，未進一步表示意見。