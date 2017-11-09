首長缺席藍委拒審總預算 郭正亮反擊：馬政府也這樣

立法院財委會９日開會，因多位首長缺席，國民黨委員費鴻泰拒審預算。（記者方賓照攝）

2017-11-09 11:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院財政委員會今天審查107年度中央政府總預算案有關補助直轄市及縣市政府、調整軍公教人員待遇準備、災害準備金、第二預備金；不過包括行政院秘書長卓榮泰、財政部長許虞哲、人事長施能傑都請假，讓部分國民黨立委不滿拒審，包括藍委費鴻泰、羅明才都無言站在質詢台上，抗議相關首長缺席。財政委員會召委郭正亮解釋，今天行政院宣布一例一休修法，馬政府的時候也是由行政院副秘書長蕭家淇出席。

費鴻泰拿著「首長缺席、拒審預算」的手板指出，今天財委會是要審中央政府補助直轄市與縣市政府的預算，災害準備金與預備金，他從民國九十三年審查預算到現在，還是第一次遇到首長不來，這也是他第一次用道具質詢，因為首長缺席他要拒絕審查。

費鴻泰也警告各部會，「今天不是我當主席你們敢不來試試看，我要讓社會大眾知道，現在蔡英文政府的單位首長有多麼驕傲，驕傲到審查預算都可以不來。」

費鴻泰說，大家都知道行政院今天開院會，但是，每個首長都可以用這種理由不到立法院嗎？也可以用這種理由不接受立法院的監督嗎？真的是哀莫大於心死。說完，費鴻泰就站在質詢台上不語，到最後一分鐘才說，剛剛來的官員，一問三不知，這樣的方式，立法院還有什麼監督功能？

國民黨立委羅明才也拿著同一塊看板說，審預算首長竟然不來，他準備了口罩，要無言抗議。

財政委員會召委郭正亮解釋，今天行政院宣布一例一休修法，馬政府的時候，103年10月也曾由行政院副秘書長蕭家淇出席，104年審查時則是行政院副秘書長宋餘俠備詢，「我並不是說這樣是對的，以前也有發生過這樣的狀況。」

郭正亮說，今天是特殊狀況，因為行政院舉行院會，加上賴清德親自主持一例一休的記者會，因為行政院有現場直播，秘書長卓榮泰需要在場，因此請假沒來，他希望能說明實際的狀況。

根據財委會今天邀請名單，行政院秘書長卓榮泰請假，由副秘書長宋餘俠出席，財政部長許虞哲請假，由次長蘇建榮出席，人事行政總處人事長施能傑請假，由副人事長蘇俊榮出席。唯一親自出席的是主計總處主計長朱澤民。