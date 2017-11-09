北市自導自演吞雙子星？ 北捷董事長：不一定賺錢

北捷公司董事長董瑞斌上午出面說明，將轉投資物業及開發管理公司，參與明年雙子星開發案一事。（記者黃建豪攝）

2017-11-09 11:38

〔記者黃建豪／台北報導〕投資額高達6、700億元的台北車站C1、D1雙子星大樓開發案，在塵封3年後明年3月終於將重啟徵求投資人，但台北市政府持股逾7成的台北捷運公司，將轉投資成立物業開發及管理公司投資雙子星標案，引發北市府球員兼裁判的疑慮。北捷董事長董瑞斌今天首度召開記者會說明，強調北捷轉投資已經過法務局及國內法律學者、律師評估，不會構成利益迴避問題，且該雙子星案是存在風險的，儘管位處台北車站旁的精華地段，但將來蓋成百貨與飯店後，是不一定會賺錢的。

董瑞斌說明，台北車站C1、D1基地，就在北車西邊，將分別蓋為56層及76層的商務大樓，1到10樓層是百貨公司、10樓以上樓層則為飯店及觀景台，明年公告投資後，經過程序評估與得標團隊後，C1興建工程至少還要5年，D1則因為樓層較多恐再多花半年、1年以上。

而北捷將轉投資成立的物業及開發管理公司，若要投資600億以上的雙子星案，代表新公司至少有200億元股本，北捷預計編列連續性預算共50億元，持股25％作為單一最大股東，其餘則徵求國內外企業參與團隊，以持有一定官股比例的企業為主，可以減少民眾對這案子的疑慮，目前已和4家企業簽屬備忘錄，另外會有國外的潛在投資人，預計明年3月團隊才會到位。

董瑞斌表示，雙子星將開發為百貨與飯店，但現在台灣有400多間飯店要出售，最有名的國內百貨年營收也年減5到8億元，百貨零售業已經被電子商務打得一蹋糊塗，百貨不一定賺錢，也代表雙子星案開發後也不一定能賺錢，若它真的這麼能賺，當初郝龍斌擔任台北市長時期，兩岸關係好時，怎麼沒有中國的公司來參與，這個案子為什麼標不出去，就因為它是有風險的，因為開發後的量體太大，要經營並不容易，像台北101都還沒滿租。

董瑞斌也強調，就算是由北捷成立新公司來參與雙子星案投資，但北捷也不一定得標，若台灣有企業直接把兩棟大樓買下來，就可以解決所有問題，台灣也的確有這種能力的公司，是比北捷更強的。

董瑞斌表示，過去雙子星多次招標失敗，都是投資團隊先把案子標下，再找團隊來經營，北捷的做法則反過來，先覓尋投資團隊，按照雙子星大樓開發後的業種來找廠商，才回去參與標案，這樣才能將這個案子長久做下去。

至於新公司是否讓市民參股。董瑞斌說，當然會朝這個方向來做，但不是現在，因為新公司成立並投資雙子星案至少要5年，也代表著新公司將虧5年， 熬過這5年後，再開放民眾參與較適合，到時也會是優惠釋股。