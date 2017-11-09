公開握手、寒暄 APEC兩岸雙部長「自然互動」

APEC兩岸雙部長「自然互動」 公開握手、寒暄。左二為中國外交部副部長李保東、左三為經濟部部長沈榮津、右三為國發會主委陳美伶。（圖由中華台北代表團提供）

2017-11-09 11:34

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕國發會主委陳美伶與經濟部長沈榮津今天出席亞太經合會（APEC）石雕公園開幕式時，與中國商務部副部長王受文及外交部副部長李保東4人不僅並肩出席活動，也短暫交流，中方主動和我方握手、寒暄，自然互動。

APEC今在越南峴港繼續進行，峴港今日雨過天晴、一掃連日陰霾，各會員體雙部長出席APEC石雕公園開幕儀式，我方代表陳美伶與沈榮津與中國官員今也公開親切互動，破冰交流。

雙部長年會昨天召開時，我方官員與中國官員在場上沒有近距離互動，外界認為兩岸是否為了避免爭議，刻意迴避。惟陳美伶昨會後受訪時解釋，因為位置安排較遠，會議時間又緊湊，才沒有機會繞過去，入座時有向對方點頭致意。

於今日石雕公園活動中，雙方終於產生「自然互動」。我方官員陳美伶與沈榮津站定位置後，我方向中方點頭，中方便伸出手寒暄，沈榮津也數次主動和身旁的李保東攀談。陳美伶受訪時說，她的位置稍有間隔，和對方簡短寒暄、談談今天的活動。沈榮津則說，與對方攀談時是講到過去的交流，包括他擔任經濟部政次時曾與中國通訊部副部長會面等等，「他說多交流、多交流」。

APEC兩岸雙部長「自然互動」 ，中國外交部副部長李保東與經濟部部長沈榮津交談。（圖由中華台北代表團提供）

APEC兩岸雙部長「自然互動」 公開握手、寒暄。左起一到四依序為中國商務部副部長王受文、中國外交部副部長李保東、經濟部部長沈榮津、國發會主委陳美伶。（圖由中華台北代表團提供）