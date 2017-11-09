籲支持者投反對罷免 時力：黃國昌很認真

時代力量呼籲支持者出面投不同意罷免，支持黃國昌續留立法院。（記者彭琬馨攝）

2017-11-09 11:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕由安定力量發起的時代力量立委黃國昌罷免案將在12月16日舉行。時代力量秘書長陳惠敏今表示，黃國昌實踐的就是時代力量的理念價值，全黨上下一致支持黃國昌；時代力量立委洪慈庸表示，黃國昌全心投入立法院工作，認真到「我怕他會中風」，盼支持者能站出來投下反對罷免票。

去年底通過的選罷法修正案，除刪除罷免不得宣傳的規定，也降低罷免提案、連署門檻，將罷免案通過的雙二一門檻，改為有效同意票多於不同意票，且同意票達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，即可通過。當初力促罷免門檻下修的時代力量黃國昌，成為首位遭提案罷免成案的政治人物。

時代力量今召開記者會，秘書長陳惠敏表示，時代力量支持罷免門檻下修，因還權於民一直是黨團的目標，絕對沒有因為黃國昌的罷免案而有所改變，只是「這個神聖任務必須妥善使用」；陳惠敏同時提出6點呼籲，盼支持者協助澄清網路謠言，邀請新北市12選區的選民站出來投不同意罷免票，也呼籲支持者加入連署、捐款支持黃國昌。

時代力量立委林昶佐表示，不支持時力想法的選民提出罷免，這是民主社會公民的權利，而維護捍衛時力理念，則是時代力量的權利；林昶佐強調，即便下修罷免條件可能會被選民用較低門檻檢視，他認為，這也是做為一個政治人物應該接受的檢驗。

時代力量立委徐永明則說，黃國昌的罷免案不是他個人的事，而是挑戰時代力量的理念價值，也是對時代力量的考驗，呼籲支持者站出來投下不同意罷免票；時代力量立委高潞．以用表示，民主社會的討論，應回歸理性層面，而不是像安定力量一樣，騷擾黃國昌家人。

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