「四不變、四彈性」 政院通過「一例一休」修法

勞工團體到行政院外抗議「一例一休」修法。（記者王藝菘攝）

2017-11-09 11:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德為回應多數民意，今天上午在主持院會時拍板勞基法「一例一休」修法，包括有條件鬆綁「7休1」規定，使勞工每週一例假不受「7休1」限制。賴清德上午召開記者會呼籲勞資雙方不要對立，大家攜手合作，他說，政府面對一例一休引發的問題，可視而不見，充耳不聞嗎？要拚經濟，能不積極面對嗎？

賴揆表示，去年朝野善意修法，卻意外產生一例一休制度嚴重綁住勞資彈性的許多問題，一例一休制度施行以來中小企業透過各種管道反映經營的困難，也看到基層勞工失去加班的機會。他說，勞工為維持家計不得不打臨時工，反而更累、更忙。

行政院記者會一開始，由勞動部長林美珠說明根據行政院通過的一例一休修法版本，主要有「四不變」，正常工時不變、週休二日不變、加班總工時不變、加班費率不變。林美珠說，還有「四彈性」：加班彈性、排班彈性、輪班間隔彈性、特休運用彈性。

在鬆綁7休1的部分，未來若有公司、行業要開放7休1，必須經過中央主管事業機關（如：交通部、文化部等）和勞動部審核指定，經雙重認定後，還要再經過工會或勞資會議的同意；若是公司員工在30人以上者，則還要再送當地勞工局備查。

勞工休息日加班工時，則從原來做1個小時算4個小時、做5個小時算8個小時，改採核實計算；在工時方面，採工時帳戶的概念，僱主可以每3個月為一期調整，每個月最高工時可達54個小時，但3個月總工時不得超過138個小時。

輪班休息時間，則以11個小時為原則，但經工會或勞資會議的同意，可以調整，但不可以少於8小時。至於未休完的特休假可延到隔年使用。

林美珠說，這次修法會加強與朝野溝通，儘速完成立法程序。

賴揆上午的記者會，政院場外則有勞工團體不滿政院重啟修法，前往行政院大門口前抗議。