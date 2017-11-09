批中市府消極 江啟臣籲全面發放學童防身警報器

2017-11-09 10:54

〔記者歐素美／台中報導〕「守護學童安全，速發防身警報器」！立委江啟臣今天與台中市議員張瀞分、陳本添、羅永珍召開記者會，抨擊台中市學童安全被漠視，呼籲台中市政府比照台北市，儘速全面發放國小學童一人一支「防身警報器」，提升校園安全。

江啟臣表示，兩年前台北市發生嫌犯翻牆進入校園，致女童遭割喉死亡案，使校園安全長期被忽視的問題浮上檯面，台北市今年已針對台中市國小1、2年級的低年級學童，發放出3萬8千支「防身警報器」，並搭配教導學童「叫、拉、跑」SOP，即遇到歹徒先呼救、拉開警報器扣環發出聲響，再迅速跑離現場呼救等宣導及訓練工作，強化自我防衛意識，明年將全面發放給台北市國小學童，嘉惠10萬學童。

江啟臣表示，這項措施在國外，如日本更是行之有年。台中市卻什麼都沒有做，市府對學童安全消極不作為，突顯治市無方，「如果林佳龍市長不做，我江啟臣來做」！

江啟臣指出，一支防身警報器採購價約150元，目前台中市1、2年級學童約4萬4601人，換算約需670萬元經費，國小學童全部14萬1359人，全面發放，經費也只需2千120萬元， 市府舉辦第二大城慶祝活動動輒千萬，這筆「救命錢」難道市府出不起？批評市府「該花的不花，不該花的拚命花」。

市議員張瀞分、陳本添及羅永珍也批評市府將錢花在流水式、嘉年華及大拜拜式的活動，不如拿來購買國小學童防身警報器，更有意義。

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