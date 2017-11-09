不滿失聯飛官被質疑「投共」 馮世寬：他X的！

昨日有媒體問何子雨有無「投共」可能，國防部長馮世寬稍早在立法院答詢時激動表示，他不在記者會現場，「如在現場，我會罵『他X的』！怎麼會這樣想？」（記者劉信德攝）

2017-11-09 10:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍四九九聯隊上尉飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，前日晚間6點43分在彭佳嶼北方60海哩處失聯，國防部、海巡署正全力搜救中。不過，空軍昨日召開記者會，有媒體問何子雨有無「投共」可能，對此，國防部長馮世寬稍早在立法院答詢時激動表示，他個人對此非常氣憤，他不在記者會現場，「如在現場，我會罵『他X的』！怎麼會這樣想？」

馮世寬稍早在立法院外交及國防委員會針對「精進國軍軍紀狀況作為」專案報告、備詢，民進黨立委王定宇稍早質詢時問，對於有媒體質疑何是否「投共」有何看法時。馮世寬高聲回應，他個人聞言，覺得非常氣憤，他當時不在記者會現場，「如在（記者會）現場，我會罵『他X的』！怎麼會這樣想？」

王定宇聞言提醒，在國會殿堂並不適合說這3個字。馮世寬說，如果他在記者會，「我會（這麼說）的。」

由於國軍仍搜救何子雨，但各方傳聞滿天飛，王定宇也問，在事發時，周遭有無中國或日本軍艦？何子雨在失聯前，有無說「儀器故障」等話？馮世寬說，沒有。空軍參謀長鄭榮豐說，當時機隊已在集合，戰管單位並沒聽到類似的說法，但小隊通話已交付調查。

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