柯市府女人開戰？蔡璧如槓上簡余晏

柯文哲的市長辦公室主任蔡璧如傳出與觀傳局長簡余晏（見圖）槓上。（記者郭安家攝）

2017-11-09 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕北市府2女人開戰了？台北市府日前舉行世大運紀錄片發表會，外傳因流程安排問題，讓應邀而來的主客行政院長賴清德等候台北市長柯文哲，市長辦公室主任蔡璧如因而與觀傳局長簡余晏槓上，蔡璧如直接點名觀傳局要檢討，簡余晏則高分貝回嗆，當天活動「零瑕疵」，很驚訝會被檢討。

根據《信傳媒》報導，為了紀錄片發表會誰等誰問題，蔡璧如在市政會議上，公開指名負責安排流程的觀傳局、客委會要檢討，簡余晏當下反嗆，稱蔡璧如引用錯誤資訊。簡余晏事後也強調，市政會議是市府最高行政會議，基於機關名譽，在長官有些誤解的情況下，覺得應該為她的同仁講話，她認為當天活動幾乎是「零瑕疵」，所以很驚訝會被檢討。

簡余晏表示，任何行程都有縝密規劃，且當天氣氛好，沒有誰接送誰的問題，「11樓長官（指蔡）」提出的數字、訊息有2、3個地方不對，當天柯文哲甚至是早到，所以在市政會議檢討柯比賴清德晚到，還要讓賴接待這個訊息是錯誤的。她解釋，會議中提出更正，沒有所謂「槓上或砲轟」的問題，她只是理性的提出來，但她坦言當時講話有些「直接而激動」。

針對傳出蔡簡兩人槓上，柯文哲昨天表示，主張有意見大家舉手、把問題解決，不要放在心裡面，高來高去，他最討厭那樣，因為他是外科出身，開刀要明快明確，大家有問題要講出來。