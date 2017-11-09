川習會今登場 范世平：台灣問題不會是見面的議題

美國總統川普（左二）訪中，受到中國國家主席習近平（右一）高規格接待。（路透）

2017-11-09 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普正在中國訪問，受到中國國家主席習近平的高規格接待，師大政治系教授范世平認為，在川普民調下降之時，習近平適時給出溫暖，川習會其實是「雙方互相拉抬」，而「台灣問題不會是川習見面的議題，各自表述立場而已」。

川普訪中行程，重頭戲將登場，今天川普將與習近平舉行「川習會」，本報報導，兩人會談是否觸及台灣議題，我方緊盯全程、嚴密關注，做好相關準備與沙盤推演。同時與美方保持良好聯繫管道，慎防對岸在對外新聞說明時搞「小動作」。

不過，范世平則不認為川習會對台灣問題會有太多著墨，他認為，「川普因「通俄門案」搞得灰頭土臉，民調下降，習近平高規格接待，是給溫暖。而十九大剛開完，川普來祝賀習的連任，雙方互相拉抬。」，更指「台灣問題不會是川習見面的議題，各自表述立場而已」。

范世平在臉書上評論川普亞太行，他分析，川普訪日接受安倍竭盡所能招待，展現「美日一家親」，川普訪韓與慰安婦同宴、吃「獨島蝦」，讓日本不滿，覺得被擺一道，其中是「川普搞平衡戰略」，而讓川普樂的是，日韓都準備大買美國武器。