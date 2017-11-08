北市勞動局再提5意見：8小時輪班間隔恐危及公共安全

2017-11-08 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市勞動局今在臉書上針對勞動基準法修正草案提出意見時，表示「應斟酌研議可落實週休二日的相應政策，才能真正平衡勞工的工作與休息。」並且提出5點意見。

根據臉書「勞動台北」，台北市勞動局對勞基法修正草案提出5點修法意見，分別是：「以價制量」消失後應有替代政策；不利於降低年度總工時；全行業降低輪班間隔至8小時恐危及勞工健康與公共安全；「勞資會議」監督無罰則、形式大於實質；勞動條件變更送地方政府「備查」無效且虛耗人力。

北市勞動局認為，此次修正草案要刪除休息日出勤「擬制工時」（做1給4），將導致「以價制量」的效果消失。另外，對於調整輪班間隔至最低8小時，台北市勞動局表示，此舉將使勞工休息以及可運用的時間降低，更有可能危及公共安全。

北市勞動局表示，依勞動部「105年勞工生活及就業狀況調查」顯示，勞工近一年有加班占44.2％，平均每月延長工時為18.8小時，並沒有達到現行規定的每月46小時上限。而企業要求放寬每月加班工時上限，在缺乏相關數據的佐證下，如果調高加班上限至每月54小時，不利於降低年度名目總工時。

至於草案中以「工會或勞資會議同意」的機制，依現行的情況，台北市勞動局認為，「事業單位的勞資會議多數形式大於實質，多數勞方代表無否決權，勞方代表身分保護不足，勞資會議同意權有效期也無限制，更缺少罰則規範，個別勞工對勞動條件變更也無否決權，都不利於勞工權益。」

台北市勞動局針對「備查」表示，「僅是通知性質，並無行政機關准駁權，此舉將徒增行政程序，虛耗人力，卻無保障勞工實質效益。」