一次性護照？王定宇：這種事只有中國幹得出來

2017-11-08 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕台中市顏姓男子經中國入境俄羅斯旅遊，因請領中華人民共和國「一次性旅遊護照」，回台後戶籍遭註銷，事件引發熱議。民進黨立委王定宇今天早上質詢外交部長李大維說:「我聽過一次性尿布啦。」外交部長李大維回答：「非常意外，我也是頭一次聽到。」

王定宇今早在立法院外交及國防委員會質詢時表示，護照的定義應是「護照持有人代表該國公民，權利義務應照國際法對待。」他接著說「：『一次性』是中國用詞，像是尿布、紙杯，中國甚至有一次性女友」，「這種事只有中華人民共和國幹得出來」。

外交部領務局長陳華玉表示，國人要到俄羅斯旅遊，在台灣便可以辦理簽證，這次是因為旅行團「便宜行事」，行為已觸法。

王定宇接話說：「是為了便宜。」他接著解釋，同樣入境俄羅斯，以台灣護照申請俄羅斯單次簽證與持用中國護照相差1312元，護照是公民的代表身分，為了1312元「連國籍都不要了、國家都賣掉了」，質疑當中有統戰因素。

王定宇認為，對於辦理這種「一次性護照」的貪小便宜國內旅行社，觀光局應吊銷執照。且希望外交部努力，將俄羅斯簽證費調低，「把這個邪惡且不道德的誘因去除掉！」

王定宇補充，持有中國護照回台後，戶籍會被註銷，法令行之有年。他強調，為了省1312元持有中國護照，除了在道德上把台灣賣了，更不能擔任軍職、公職、健保等台灣人享有的權利義務，應嚴正讓國人了解，譴責此行為不能已無心之過帶過。王定宇指稱:「中華人民共和國博大精深！連這種東西都能發明，真是國際性笑話！」