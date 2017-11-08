八里污水廠排污入海 監察院糾正台北市政府

八里污水處理廠今年4月爆出承包商偷排未處理過污水入海，監察院今天糾正管理機關台北市政府。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-11-08 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕監察院今（8）日發布新聞稿表示，今年4月有媒體報導八里污水處理廠將污水直接排入海洋，監察院林雅鋒委員及江綺雯委員調查後發現，台北市身為管理機關，竟同意並放任廠商兩度直接排放未經處理的污水進海洋，監察院今天通過提案，糾正台北市政府。

每日132萬噸污水 未處理直接放流

監察院新聞稿說，八里污水廠每日污水處理量約高達132萬立方公尺（132萬噸），如此大量的污水未經處理直接放流，勢必影響海洋生態，並對環境造成嚴重污染。

但台北市衛工處辯稱，未經處裡繞流的污水僅約1800立方公尺，佔污水總量約0.3％。

監察院公布台北市政府的主要違失：台北市衛工處在105年12月期間，罔顧非有緊急狀況並獲上級主管及地方環保機關同意，無視水污染防治法及淡水河系污水下水道系統標準操作程序（SOP），污水下水道產生污水未經過初級沉澱池，不得直接繞流至海洋放流的法令規定，同意備查新北市八里污水處理廠代操作廠商惠民實業股份有限公司所提的「初級沉澱池（東、西池）進水渠排空清理修繕計畫書」。

監察院指出，台北市衛工處掌理污水下水道、污水處理廠等工程之規劃、設計、興建及營運管理，八里污水處理廠也配置有甲級廢（污）水處理專責人員，應當具備污水處理專業知能並熟知相關法令規定，竟然曲解淡水河系污水下水道系統標準操作程序規定，辯稱繞流渠道亦具備沉澱池的沉澱效果，並放任廠商兩度未經沉澱處理，直接排放污水，事後還飾詞諉過卸責，難辭其咎。

監察院的報告敦促台北市政府與相關單位好好檢討，衛工處也應當記取本次教訓。監察院提醒，為避免往後類似案件再次發生，衛工處應當尋求解決之道，訂定作業準則，以確保海洋環境的潔淨。